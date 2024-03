Incendio al pronto soccorso del Policlinico

Questa sera, un principio di incendio si è sviluppato in un locale dell’ospedale Policlinico di Milano, in via San Barnaba, nei pressi del pronto soccorso. L’allarme è scattato intorno alle 20:50, quando le fiamme si sono sprigionate in un locale adiacente all’area di emergenza. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Il locale ospitava biancheria utilizzata dal personale sanitario, ma l’incendio, seppur non particolarmente aggressivo, ha richiesto un intervento tempestivo. Gli addetti del Policlinico hanno immediatamente domato le fiamme con gli estintori, evitando che si propagassero. In pochissimi minuti, le squadre dei Vigili del fuoco sono giunte sul posto, contribuendo a ventilare l’ambiente dai fumi e a mettere in sicurezza tutta l’area interessata.

La centrale operativa ha inviato due mezzi di soccorso, con una decina di Vigili del Fuoco. L’efficace coordinamento tra le squadre di emergenza ha permesso di gestire la situazione con rapidità ed efficienza, garantendo la sicurezza del personale e dei pazienti presenti nel Ponto soccorso del Policlinico.

