Il bagagliaio della Lancia Y con 2 kg di Marijuana

La sera dello scorso 4 marzo, alle 19:30, i carabinieri della stazione di Busto Arsizio hanno visto arrivare una Lancia Y mentre stavano effettuando un controllo stradale di viabilità in via Palermo, a Castellanza, in provincia di Varese.

Pubblicità

Forse a causa della sua reputazione per versatilità, velocità e tenuta della strada e per le sue leggendarie prestazioni durante le fughe, la Lancia Y è una delle macchine più fermate ai posti di blocco. I carabinieri hanno tenuto in considerazione la tradizione e la hanno fermata. L’autista, un 28enne albanese, però non è scappato. L’auto era sua e la usava solo lui. Il libretto era in ordine, l’assicurazione anche, la patente e i documenti erano a posto, ma l’istinto dai carabinieri li ha spinti a chiedere comunque di aprire il bagagliaio. Insomma, è una Lancia Y, qualcosa da dire ce sempre.

Pubblicità

E infatti, nel bagagliaio, C’erano un pacco contenente poco più di 2 kg di marijuana. Un po’ troppo per l’uso personale. Il ventottenne è stato portato in caserma, identificato e in serata si sono completati le pratiche per l’arresto in flagranza. Intanto i carabinieri si sono recati con lui a casa sua per la perquisizione domiciliare insieme ai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Busto Arsizio. A casa il 28enne aveva altri 266 g di marijuana, 133 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione grigi e 1.670 euro in banconote di vari tagli, che sono stati sequestrati in quanto considerati provento derivante dallo spaccio di stupefacenti.

Pubblicità