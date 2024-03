Allerta meteo gialla su Milano e provincia

Milano, 3 marzo 2024 – La città è ancora sotto l’influenza dell’ allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico ordinario, un avviso emesso dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, che perdurerà fino alle prime ore della mattinata di domani, lunedì 4 marzo.

Attivato il Coc

In risposta a questa situazione, il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile è attivo e operativo. Il suo ruolo cruciale consiste nel monitorare costantemente i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, assicurando un’analisi dettagliata delle condizioni idrogeologiche in atto.

Tale monitoraggio è essenziale per prevedere e gestire eventuali criticità legate alle condizioni meteorologiche e al rischio di inondazioni. Il COC si prepara anche a coordinare tempestivamente eventuali interventi necessari in città. Questo coinvolge la gestione delle risorse e delle squadre di intervento, garantendo una pronta risposta in caso di emergenza.

I Compiti della Protezione civile sull’ allerta meteo Gialla

La Protezione Civile, con il supporto di varie agenzie e enti, è pronta a intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre al minimo gli impatti negativi derivanti dalle condizioni meteorologiche avverse. I fiumi Seveso e Lambro, al centro dell’attenzione del monitoraggio, sono soggetti a particolare attenzione per prevenire potenziali situazioni di pericolo legate all’accumulo di piogge o allo scioglimento delle nevi.

Sinergie

La sinergia tra le autorità locali e regionali è fondamentale in queste circostanze, garantendo una gestione integrata e coordinata delle risorse per affrontare al meglio le sfide poste dal rischio idrogeologico. In questo contesto, la cittadinanza è invitata a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e ad adottare tutte le precauzioni necessarie per la propria sicurezza. Le autorità competenti lavorano incessantemente per garantire un monitoraggio efficace e per intervenire prontamente, dimostrando l’impegno costante nella tutela del benessere della comunità milanese.

