Protezione civile. Nuovo corso per volontari a Ossona, organizzato dalla Guardia Nazionale odv

Ossona si prepara a promuovere la consapevolezza e l’addestramento in materia di Protezione Civile con un corso base rivolto agli aspiranti Volontari. E’ completamente gratuito, e si svolgerà nei giorni 11, 14, 18, 21 e 25 marzo 2024, alle 21, presso la sede del Distaccamento di Ossona della Guardia Nazionale odv, situata in via Manzoni 2, Ossona (MI).

Pubblicità

Organizzato dalla Guardia Nazionale Odv, prevede un totale di 20 ore di formazione, suddivise in sessioni di 4 ore ciascuna nei giorni indicati. Il programma comprende le fasce di competenza A0 e A1, e offre agli aspiranti Volontari una base solida e completa secondo le normative vigenti in materia di Protezione Civile.

Pubblicità

Corso validato SSPC Polis Lombardia

L’iniziativa è stata validata da SSPC Polis Lombardia, confermando la sua importanza e coerenza con gli standard di formazione riconosciuti. Il corso mira a preparare individui interessati a diventare Volontari operativi di Protezione Civile, dotandoli delle competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza e contribuire alla sicurezza della comunità.

Pubblicità

La Guardia Nazionale odv

“Motivazione, spirito di squadra, entusiasmo, passione per la natura e per dare aiuto agli altri: Se questo è ciò che senti, la Protezione Civile Al posto giusto per te! Con la Guardia Nazionale fare il volontario è un’esperienza unica: una formazione completa e gratuita e più di 40 ruoli specializzati e tecnici, per lavorare fianco a fianco con le forze dell’ordine e le autorità nelle emergenze, per proteggere l’ambiente, le persone la fauna. Fai una scelta che ti cambierà la vita: Vieni con noi!”

E’ con queste parole, piene di vitalità e di entusiasmo, che l’associazione promuove l’iniziatiiva, che è aperta ai volontari di tutte le associazioni e di tutti i gruppi comunali, di tutti i comuni, oltre che ai singoli individui.

Pubblicità

La location

Il Distaccamento di Ossona della Guardia Nazionale, rappresenta un luogo strategico per questa formazione, offrendo un ambiente adatto per apprendere le pratiche e le conoscenze fondamentali sui compiti della P.C.. Gli aspiranti volontari avranno l’opportunità di interagire con istruttori esperti e di mettere in pratica quanto appreso attraverso esercitazioni pratiche.

Una maggiore resilienza dell’intera comunità

L’evento non solo sottolinea l’importanza della preparazione individuale, ma evidenzia anche il ruolo fondamentale che i volontari svolgono nella gestione delle situazioni di emergenza. La comunità di Ossona si avvicina così a una maggiore resilienza, grazie all’arricchimento delle competenze di coloro che scelgono di impegnarsi come volontari operativi di Protezione Civile. Alla fine del corso vi sarà un esame su quanto appreso che, se superato, permetterà l’iscrizione al DBVol, il database regionale dei volontari di PC.

Si incoraggiano gli interessati a partecipare a questa opportunità formativa, a segnarsi le date e a prendere parte a un corso che va oltre la teoria, preparando attivamente individui motivati a contribuire al benessere della loro comunità in situazioni di emergenza. Per maggiori informazioni chiamare il 3381900487.