Tentata rapina in piazza Amendola

Ieri, in piazza Amendola, a Milano, un giovane italiano di 32 anni è stato avvicinato da un nordafricano che gli ha chiesto alcune informazioni. Mentre stava apprestandosi a rispondere, è stato accerchiato da altri tre nordafricani che, minacciandolo, hanno tentato di strappargli dal polso un orologio di marca Zen del valore di 5.000 euro.

Pubblicità

Fortunatamente il giovane è stato velocissimo nell’individuare un varco nell’accertamento effettuato dai nordafricani e, infilandocisi, è riuscito a fuggire. È corso verso le scale della fermata della metropolitana e una volta nel mezzanino ha chiesto aiuto agli uomini della Security che gli hanno offerto protezione e nel contempo hanno avvisato il 112. Le pattuglie della polizia di Stato si sono mosse subito alla ricerca dei 4 rapinatori, ma non sono stati fortunati e non li hanno trovati.

Pubblicità