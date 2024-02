Cislago: Carabinieri nei boschi contro lo spaccio, 2 arresti

Ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, sono entrati nei boschi di Cislago e hanno sorpreso e arrestato 2 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due individui, entrambi di origini marocchine e irregolari sul territorio nazionale, hanno 34 e 24 anni, e sono stati colti in flagranza dopo lunghi appostamenti.

L’azione si è svolta nei boschi che costeggiano l’autostrada Pedemontana, nel comune di Cislago. Nel corso delle attività coordinate dalla Compagnia di Saronno, i Carabinieri hanno effettuato un’ operazione mirata, guadagnando posizioni strategiche per osservare da vicino le attività di spaccio che si svolgevano in modo discreto. Senza farsi notare dagli spacciatori, equipaggiati con el apposite mimetiche che permettono di essere praticamente invisibili, i militari hanno individuato i punti preferiti per lo spaccio di droga e i vari accampamenti degli spacciatori.

Una volta individuati i due pusher, i Carabinieri hanno agito con precisione per limitare le possibilità di fuga, accerchiandoli. I due hanno ovviamente tentato la fuga, c’è stato un breve inseguimento tra gli alberi, e i due marocchini sono stati prontamente bloccati. Durante la perquisizione, sono stati scoperti oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish ed eroina. Le droghe erano singolarmente confezionate in circa cento dosi, chiaramente destinate alla vendita. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche 750 euro in contanti e diversi telefoni cellulari utilizzati per il contatto con gli assuntori.

L’intero materiale recuperato è stato posto sotto sequestro, e i due uomini sono stati dichiarati in stato arresto. Dopo le necessarie formalità di rito, sono stati portati nel carcere di Busto Arsizio.