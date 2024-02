Milano. via Canonica: la lite fra ragazzini è un tentato omicidio

Quanto successo in via Canonica ieri è stato il risultato di una lite avvenuta tra due studenti del vicino istituto professionale. Alla fermata dell’autobus, all’uscita di scuola, c’era un ragazzo egiziano di 19 anni e suo fratello 15enne, studenti della scuola. I due ragazzi sono stati affrontati da un terzo ragazzo, di 17 anni, anche lui di origine egiziane e compagno di classe del diciannovenne. La lite è degenerata e il quindicenne è intervenuto in difesa di suo fratello.

Pubblicità

Il diciassettenne però aveva un coltello e ha ferito il diciannovenne alla guancia e lo ha graffiato sotto il costato. È andata peggio al quindicenne che è stato invece colpito in un punto sensibile, sotto l’ascella. Portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda in codice giallo è stato operato questa mattina. È stato dichiarato guaribile in 60 giorni mentre il fratello ha riportato lesioni che guariranno, secondo la stima dei medici, in dieci giorni.

Pubblicità

Il diciassettenne, subito dopo l’aggressione, è saltato sull’autobus e ha raggiunto casa sua. Poco dopo, prima ancora che si cambiasse gli abiti sporchi di sangue e con il coltello ancora nella tasca del giubbotto, è stato raggiunto da un equipaggio di una volante della Polizia di Stato che lo ha arrestato. Per lui l’accusa è di lesioni gravissime e di tentato omicidio in quanto la coltellata con cui ha colpito compagno di scuola era potenzialmente letale e la lama è penetrata in un punto in cui solo per un caso non ha reciso un’ arteria.

Pubblicità