62 enne morto a Nerviano per cause violente. Attendiamo aggiornamenti

Un uomo di 62 anni è morto in circostanze in via di verifica a Nerviano questa mattina. Areu ha comunicato poco fa che la centrale operativa del 112 ha inviato, questa mattina alle 9, in emergenza, i Vigili del fuoco appartenenti al comando provinciale di Milano, ambulanze, un’automedica e forze dell’ordine in via Sempione 4 a Nerviano per un evento di tipo violento.

Attualmente sappiamo solo che un uomo di 62 anni è stato dichiarato deceduto, con un morte violenta e che l’indirizzo comunicato corrisponde a quello di un ristorante. Nom c’è ancora nessuna notizia sulla sua identità o sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. L’articolo è in aggiornamento.