Paga 200 Euro per una carta d’ identità italiana spudoratamente falsa, e lo arrestano

Sono state accertate le reali generalità dell’uomo fermato ieri dagli agenti della polizia ferroviaria di Milano che erano in servizio alla stazione di Porta Garibaldi e che al momento della richiesta di poter controllare i documenti, aveva consegnato ai poliziotti una carta d’identità italiana palesemente falsa. Si tratta di un tunisino di 23 anni che è stato, all’atto, arrestato.

Il giovane tunisino ha consegnato, per il controllo, la carta d’identità ma i poliziotti sono accorti subito della difformità dei colori, della stampa e degli elementi di sicurezza dai documenti italiani e lo hanno arrestato e portato al posto di comando, dove è stato accettato che il documentoera falso.

Il tunisino ha confessato e ha raccontato di aver acquistato la carta d’identità falsa in Francia, pagandola a 200 euro. Il giovane è stato quindi denunciato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Milano dove rimane in attesa del processo per direttissima.

