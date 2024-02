Incidente a Ossona. Colpito il granaio in piazza

Una piccola incertezza ha causato un incidente stradale che ha bloccato per qualche ora una delle vie principali di Ossona, via 11 febbraio, nei pressi della piazza.

L’autista che fortunatamente non andava forte e. He non si è fatto male, ha centrato il paletto in cemento posto da diversi secoli a protezione dell’angolo del vecchio granaio. Si vede che un tempo succedeva spesso che le ruote dei carri trainati dai cavalli colpissero quell’angolo.

Sul posto dell’incidente, gli agenti di due pattuglie della polizia locale di Ossona Santo Stefano si sono occupate di deviare il traffico fino all’arrivo del carro attrezzi. Operazione non facilissima in quanto la via 11 febbraio è l’unico collegamento diretto fra le due metà del paese e per aggirare l’incidente bisognava andare sulla tangenzialina di via Nino Bixio oppure su via Boccaccio, entrambe quasi fuori paese.