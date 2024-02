Il trapper Rondo da Sosa nei guai per una targa lituana

Ieri sera, alle 22:30, in via Luigi Sacco, zona de Angeli, i carabinieri della Radiomobile hanno fermato una Dodge nera. A bordo c’era il trapper Rondo da Sosa, 21 anni, al secolo Mattia Barbieri, una ragazzina italiana di 16 anni e un 20enne di El Salvador. L’auto era senza targa anteriore, mentre quella posteriore era lituana. La solita domanda di “patente e libretto” ha messo nei guai il trapper, perché il numero della targa indicato il libretto dell’auto non corrispondeva alla targa appiccicata al retro della Dodge. Sembra invece che il numero di telaio fosse quello giusto.

Pubblicità

Il trio di ragazzi sembrava piuttosto nervoso e quindi i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale, mentre la 16enne e il 20enne risultavano “puliti” dalle tasche di Rondo da Sosa sono saltati fuori 6 grammi di marijuana e una scacciacani priva di tappo rosso e imitazione di una Glock 17, con 4 proiettili a salve. I carabinieri hanno portato i tre in caserma. La minorenne è stata affidata ai genitori, il salvadoregno, dopo l’identificazione è stato lasciato andare mentre Rondo da Sosa è stato denunciato , a piede libero, per falsa attestazione (a causa della targa falsa) e per porto abusivo di armi da fuoco.

Pubblicità

Dalle prime verifiche sembra che la Dodge sia di proprietà dello stesso Rondo da Sosa, ma sono in corso verifiche sulla targa lituana solitaria e su altri fatti. Rondo da Sosa era destinatario di un avviso orale dopo essere rimasto coinvolto in una rissa in discoteca ed era stato trovato, nel dicembre del 2022, alla guida di un’auto, senza aver ancora conseguito la patente di guida. La Dodge è attualmente, come da legge che regola questi casi, sotto sequestro.

Pubblicità

A causa del possesso di marijuana Rondo da Sosa è stato segnalato come assuntore di droga, e se dal 2022 era riuscito a superare l’esame per avere la patente, e a ottenerla, ora la ha persa, come capita a tutti coloro che sono segnalati come assuntori di droga.