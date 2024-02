Posta di Ossona. Nuova data per la riapertura

E’ stata scelta una nuova data per la riapertura della Posta di Ossona. Dopo aver mancato la riapertura prevista per la fine di dicembre, e aver dato buca all’annunciata riapertura del 31 gennaio 2024, sulle vetrine dell’ufficio postale di Ossona è apparsa una nuova data: l’8 febbraio.

Gli arredi sembrano pronti, gli avvisi delle raccomandate in giacenza riportano la sede di Ossona invece di quella di Casorezzo, ma del personale e della riapertura in realtà nessuno sa niente. C’è solo un piccolo foglietto, incollato ad una delle vetrine che, timidamente e in piccolo, avvisa che gli uffici saranno riaperti il giorno 8 febbraio. In pratica, non lo ha visto quasi nessuno.

Ci sarà da fidarsi? Non lo sappiamo e non ci mettiamo la mano sul fuoco, dati i trascorsi, però l’annuncio c’è e per dare una giusta informazione bisogna dire che la nuova data di riapertura è stata fissata. Poi, si sa, il proverbio dice che “non c’è due senza tre, e il quattro vien da sè” quindi se la Posta di Ossona non riapre nemmeno il prossimo giovedì, non prendetevela con noi.