Pero. I carabinieri bloccano spacciatore con sorpresa in bagno

I Carabinieri della Tenenza di Pero effettuano dei controlli di routine a casa di chi è sottoposto agli arresti domiciliari. Durante uno di questi, lo scorso 1 febbraio, al pomeriggio, si sono accorti che l’uomo che stavano controllando, un nullafacente marocchino di 35 anni, era in uno stato, come si dice, di “alterazione psico-fisica presumibilmente dovuta ad assunzione di sostanza stupefacente”. Era, insomma, visibilmente strafatto. Così, i militari hanno effettuato una perquisizione d’iniziativa, cioè non ordinata dal giudice.

Infatti, hanno trovato, nascosta in bagno, una bustina azzurra, che conteneva 46,2 grammi di cocaina e 0,5 grammi di hashish, e materiale per il confezionamento delle dosi.il marocchino è stato arrestato e portato in carcere. lo hanno processato per direttissima ieri mattina, al tribunale di Milano, e poi portato nel carcere di San vittore, dove tenteranno di disintossicarlo, visto che mentre si trova agli arresti domiciliari non ci riesce, ma riesce comunque a procurarsi la droga e, verosimilmente, a venderla. La droga è stata sequestrata e destinata all’inceneritore.