Violenta aggressione ad Abbiategrasso. 32enne accoltellato. E’ in codice rosso

Ieri pomeriggio, alle 17.24, una chiamata al 112 ha chiesto soccorso per un uomo aggredito e accoltellato all’angolo tra via Cassolnovo e via Padre Vigevano, ad Abbiategrasso. Poco prima si era verificata una lite che era rapidamente sfociata nell’aggressione.

Pubblicità

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, un equipaggio di Ata soccorso di Zelo Surrigone e un automedica inviata dall’AAT di Pavia. Il ferito è un trentaduenne colpito con una coltellata alla gamba sinistra da una persona che per il momento è rimasta sconosciuta. L’aggressore è infatti fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Pubblicità

Dopo le prime cure prestate sul posto, i soccorritori del 118 hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo di Milano, in codice rosso. Nonostante la situazione critica e i rischi corsi, per il momento riferito non è considerato in pericolo di vita. Le indagini dei Carabinieri per risalire all’identità del colpevole sono in corso.