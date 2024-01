Video dell’inseguimento mozzafiato, dell’incidente e dell’arresto di Cologno monzese

Dopo un inseguimento a sirene spiegate per le vie di Cologno Monzese, la notte la notte dello scorso 18 gennaio, alle 3.40, una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese, compagnia di Sesto San Giovanni, ha arrestato un 17enne e 18enne. Il diciassettenne, che era alla guida di una Mercedes Classe A rubata, non si è fermato all’alt intimato dai militari, che l’i avevano intercettati nel centro cittadino, e ha ingaggiato una pericolosa fuga che si è conclusa contro il palo del semaforo dell’incrocio tra via Risorgimento e via Carducci. In auto con lui c’era il diciottenne. Entrambi italiani, erano già noti alle autorità.

Pubblicità

Il video dell’inseguimento e dell’incidente

Nonostante la forte velocità raggiunta dall’auto i due giovani non si sono fatti troppo male, ma hanno danneggiato la mercedes. Sono stati soccorsi dagli equipaggi delle ambulanze del 118 chiamate sul posto dai carabinieri stessi. Sono state eseguite le prime verifiche, e si è scoperto che oltre ad essere su un’auto rubata, i due giovani avevano anche altri motivi per tentare la fuga dopo l’intercettazione da parte dei carabinieri.

Pubblicità

La droga

Nelle tasche del 18enne, intanto he si cercavano i documenti, sono stati trovati 4 grammi di hashish e 220 euro. Sono quindi scattati i controlli antidroga, e le perquisizioni delle abitazioni dei due ragazzi. A casa del 17enne sono stati trovati 8,9 kg di hashish, mentre il 18enne aveva 119 grammi di hashish, 1.000 euro in contanti e di taglio vario, e del materiale per il confezionamento della droga.

Pubblicità

Le conseguenze

Entrambi sono stati arrestati per possesso di droga e denunciati a piede libero per ricettazione, essendo a bordo e in possesso di un’auto rubata. il 17enne è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, e multato per guida senza patente. La notizia dell’arresto è stata comunicata alla Procura della Repubblica di Monza e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che si occuperanno del destino dei due ragazzi.

L’auto rubata

La mercedes classe A era stata rubata lo scorso 16 gennaio sempre a Cologno monzese. dopo l’incidente è stata restituita al legittimo proprietario. E’ incidentata e fra le altre cose i due ragazzi dovranno anche ripagare al proprietario i danni causati con il possesso illegale e l’incidente.

Pubblicità

**Titolo per Facebook:**

“Inseguimento e arresto mozzafiato e arresto a Cologno monzese. Il video: