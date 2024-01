Evacuata la fermata di Linate sulla metro 4 linea blu

Questa mattina alle 11:34 è scattato un allarme sulla metro 4 alla stazione dell’aeroporto di Linate. Del fumo ha invaso le gallerie. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con due autopompe, un veicolo con i supporti per la protezione delle vie respiratorie e un carro speciale per gli interventi di soccorso in metropolitana. La stazione della metropolitana è stata velocemente evacuata dal personale della security di Armi, per garantire la sicurezza di passeggeri e del personale presente.

I vigili del fuoco si sono adoperati per individuare l’origine del fumo e sul posto, per assisterli, sono state inviate anche alcune ambulanze e soccorritori del 118. Fortunatamente l’incidente non ha causato feriti o intossicati. Non risultano feriti o intossicati nell’incendio, ne danno materiali e intorno alle 12.30 lo stato di emergenza è stato dichiarato concluso.