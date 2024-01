Milano. Mette la cocaina nel motore. Arrestato marocchino (video)

Un altro posto strano in cui nascondere la droga: nel motore dell’auto, tra batteria, pompa di iniezione e serbatoio dell’olio. In caso di accensione dell’auto la cocaina cuoce e offre nuove esperienze sensoriali, come quelle di indossare le manette.

Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino marocchino di 36 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della volante del Commissariato Bonola hanno notato un’auto con un conducente dall’atteggiamento sospetto alla guida.

Durante la perquisizione, gli agenti gli hanno trovato addosso 425 euro in banconote di piccola taglia e, nell’auto in disordine, con plastiche danneggiate, hanno scoperto 16 involucri contenenti quasi 9 grammi di cocaina nascosti nel vano motore.

Il veicolo è stato fermato nel parcheggio di un supermercato in via Uruguay. Il conducente, un uomo di 36 anni con precedenti per reati legati agli stupefacenti e al patrimonio, ha tentato di eludere il controllo dicendo di dover fare la spesa in fretta.