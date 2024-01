13.350 euro in contanti prendono il volo dal gabinetto della Cantina Meridionale

Brutta sorpresa per la proprietaria della Cantina Meridionale, un ristorante tavola calda che si trova in via Farà, zona Stazione Centrale. Quando la signora, 53 anni, è entrata nel locale per recuperare l’incasso di ieri, 13.350 euro in contanti, non lo ha trovato.

Alle 13 di ieri, dopo aver scoperto il furto, ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento di una volante per denunciare il furto semplice ed effettuare delle indagini. Infatti i soldi non erano in cassa, ma ha dichiarato di averli nascosti in un’armadietto posto nel bagno utilizzato sia dai dipendenti sia dai clienti, unico posto di un locale pubblico in cui non è possibile mettere delle telecamere.

Impossibile quindi stabilire con certezza chi sia entrato nel bagno fra il momento in cui ci ha messo il pacchetto con il denaro e quello in cui la proprietaria si è accorta del furto. Nemmeno le impronte digitali sull’armadietto potrebbero aiutare in quanto possono dire chi lo ha toccato, ma non quando. È un delitto che, verosimilmente, rimarrà senza colpevole.