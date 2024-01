Fuga di gas alla mostra Costume Moda Immagine di palazzo Morando, zona San Babila

Fuga di gas in zona San Babila, a Milano. Le squadre dei Vigili del Fuoco che appartengono al comando provinciale di Milano sono attualmente impegnate ad evacuare Palazzo Morando, via Sant’Andrea 6 . In questi giorni nel palazzo comunale è in corso la mostra “Costume e Moda Immagine”. La mostra era aperta e all’interno, al momento dell’incidente c’erano una ventina di persone che i vigili del fuoco anno prontamente fatto allontanare all’edificio. La fuga di gas è stata individuata in un impianto che si trovava nelle vicinanze del locale caldaia.

Sul posto è intervenuto anche il personale che fa parte del nucleo nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) che si è occupato di ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno del museo . Della viabilità e e dell’efficacia del cordone di sicurezza si sono occupati gli agenti della polizia locale di Piazza Beccaria. Al momento non ci sono notizie di feriti o intossicati ma, come accade sempre in questi casi, è pronta un’ambulanza e dei soccorritori specializzati che rimangono al servizio di eventuali emergenze che si potrebbero verificare durante l’intervento dei vigili del fuoco

Le Foto