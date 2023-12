Violenta aggressione su un autobus dell’Atm. Accoltellata una donna

Venerdì 29 dicembre intorno alle 23:30 una donna di 45 anni, originaria di El Salvador e irregolare territorio, è stata aggredita e accoltellata alla spalla al torace e ad una gamba mentre si trovava sull’autobus 98 dell’ATM. Il tutto è successo mentre l’autobus si trovava in via San Vigilio, all’angolo di via San Paolino. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’ automedica della AAT di Milano e un’ambulanza di Corsico Soccorso. I soccorritore le hanno prestato le prime cure e poi l’hanno trasportata, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda. Le ultime notizie dicono che non è in pericolo di vita anche se le sue ferite sono gravi.

Pubblicità

Sul posto, per le indagini su quanto accaduto, sono stati inviati gli uomini della Security dell’ATM e gli agenti della Polizia di Stato. Da quanto si è saputo l’aggressore è già stato identificato. Si tratterebbe di un sudamericano che, come la donna ferita, è senza fissa dimora e gravita nelle zone intorno al Parco Sempione. Dagli accertamenti sembrerebbe che l’aggressione sia avvenuta al culmine di una lite che i due avrebbero avuto a bordo dell’autobus. L’uomo l’avrebbe colpita con almeno due fendenti. Capita spesso che gli autobus che fanno servizio notturno siano utilizzati di notte dai senzatetto per poter stare al caldo.