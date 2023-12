Violenta Rissa a Milano: 4 Feriti in Piazza Gobetti

Questa sera, alle 20:02, alla centrale operativa di Areu è stata segnalata una violenta rissa in piazza Gobetti, situata fra i quartieri Casoretto e Lambrate, Milano. Non abbiamo ancora tutte le notizie che riguardano le motivazioni per cui sono volate botte perché i soccorsi sono attualmente in corso. Sul posto ci sono diverse ambulanze alcune automediche, e i Carabinieri della compagnia di Milano.

Sono ben quattro, al momento le persone rimaste ferite e che hanno avuto bisogno dell’assistenza medica. Rimanere a terra sono due uomini di 25 e 36 anni, una donna di 32 anni e un altro uomo di cui non si sa ancora l’età. La centrale operativa ha inviato sul posto due auto mediche della ATT di Milano, un’ambulanza della SOS Milano, una della Croce Viola della sede milanese e una della Misericordia di Segrate che insieme ai medici si sono occupati dei feriti.

Mentre due sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli e a quello del San Raffaele in codice verde, al terzo ferito è andata peggio perché è stato trasportato dalla Croce dai soccorritori della Croce Viola al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo. Il quarto è stato portato dai medici in codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale policlinico.

Soccorritori e carabinieri sono ancora sul posto e stanno cercando di comprendere la dinamica esatta degli eventi. Ulteriori dettagli saranno resi disponibili man mano che emergono.