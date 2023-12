Incendio a Corbetta. A fuoco la ferramenta

Dalle 16.20 circa 6 squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate a fronteggiare un incendio scoppiato a Corbetta in via Brera 17. Le fiamme hanno avvolto una palazzina di due piani al cui piano terreno, lato strada, c’è un negozio di ferramenta. I soccorritori, in totale una ventina di Vigili del Fuoco, provengono dai distaccamenti di Rho e di Corbetta.

Pubblicità

Clip video dei soccorsi

Ad un primo esame non sembra ci siano persone coinvolte, anche se un uomo anziano e con difficoltà di deambulazione, che abita nella corte a fianco alla ferramenta, è stato fatto allontanare in via precauzionale. Al momento del divampare delle fiamme i locali erano chiusi. Nessuna altra persona risulta coinvolta. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in fase di svolgimento, e altri sopralluoghi saranno effettuati dopo lo spegnimento delle fiamme.

Pubblicità

Alcune foto dell’intervento

È allertato anche anche il 118 in assistenza ai vigili del fuoco e la polizia locale di Corbetta. Meglio evitare di percorrere via Brera e dintorni anche se le strade non sono state chiuse.