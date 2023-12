Cuggiono (MI): 140 kg di droga e un arsenale di armi da guerra. 3 arresti della Squadra Mobile

In un colpo mirato contro il traffico di droga, la squadra mobile della Polizia di Stato di Milano ha arrestato, a Cuggiono, una coppia di italiani, un uomo di 36 anni con precedenti in reati legati agli stupefacenti e una donna di 34 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, insieme a un 32enne marocchino, pluripregiudicato per reati inerenti armi, stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio. L’operazione ha portato al sequestro di di 140kg di droga, armi da fuoco, munizioni e denaro contante.

Gli agenti della 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno individuato il marocchino mentre conducevano delle indagini, sospettato di detenere una considerevole quantità di droga e armi in un appartamento a Cuggiono (MI). Mercoledì 27 mattina, durante una perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 36.000 euro.

Mentre stavano perquisendo la casa del marocchino, che abita sotto i suoi genitori, i poliziotti hanno notato che sotto al portico della corte, di fronte a due stanze in ristrutturazione, c’era una telecamera. Si sono incuriositi e sono entrati nelle due stanze abitate dalla coppia di italiani. All’interno di uno sgabuzzino su un fucile d’assalto AKM47 con caricatore e circa 100 cartucce, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, una pistola modificata per sparare, fucile a pompa e un visore notturno. Una delle pistole era attaccata sotto al tavolo, con dello scotch. Una posizione in cui poteva essere recuperata velocemente in caso di guai.

All’interno dell’abitazione, sono stati scoperti 138 kg di hashish, 1,4 kg di eroina, 700 g di marijuana, 50 g di cocaina e 700 g di sostanza da taglio. Oltre alle droghe e alle armi, sono stati sequestrati anche una macchina per il sottovuoto, 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e 2.200 euro.

Le tre persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da guerra e clandestine. Attualmente, sono a disposizione dell’autorità giudiziaria presso la Casa Circondariale “Francesco Di Cataldo” di Milano San Vittore.