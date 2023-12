L’anno 2023 si chiude lasciando alle spalle un’atmosfera di incertezza per le Piccole e Medie Imprese (PMI) in Italia, secondo quanto riportato dall’Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Bergamo (A.P.I.). Le sfide geopolitiche, i tassi che limitano l’accesso al credito, la recessione in alcune economie e la volatilità dei prezzi hanno pesato parecchio sulle spalle degli imprenditori.

L’Ufficio Studi di A.P.I. ha condotto un’analisi del “sentiment” delle PMI loro associate e che operano nella zona del Sud Ovest Milano, raccogliendo dati significativi sulle prospettive economiche. Secondo le risposte raccolte, il 39% delle PMI ha chiuso il 2023 in positivo, mentre il 33% ha riportato risultati negativi. Il 28% ha preferito non rispondere, sottolineando la delicatezza e l.incertezza del contesto economico.



Guardando al futuro, nel 2024, il 54% delle PMI esprime infatti incertezza, il 29% prevede una contrazione e solo il 17% si attende una crescita. Le ragioni di questa cautela sono varie: il 49% teme la debolezza economica di alcuni paesi, il 19% affronta le transizioni energetiche, digitali e sostenibili con investimenti significativi, il 15% si scontra con la mancanza di personale qualificato, l’9% sta valutando la vendita dell’azienda, mentre l’8% ha risposto “non so”. Però, nonostante le sfide, l’export extra UE resiste, soprattutto per alcuni settori come quelli della meccanica di precisione, del lusso e dei prodotti di alta qualità made in Italy.

Il dott. Paolo Galassi, Presidente di A.P.I., commentando il rapporto di fine anno ha sottolineato l’importanza delle PMI per l’Italia come potenza produttiva, chiesto un maggiore impegno da parte della Regione Lombardia e del Governo nazionale nel sostenere gli investimenti e promuovere le riforme necessarie, sottolinea l’importanza del pragmatismo per evitare che il Paese si fermi, ed evidenzia come sia dal lavoro quotidiano delle imprese e dei loro lavoratori che si generano benefici per i cittadini e si costruisce un futuro per i giovani.

“Se l’Italia è ancora una potenza produttiva a livello europeo e mondiale, lo dobbiamo alle PMI e alla nostra capacità di imprenditori di credere nel fare impresa. Anche stavolta, quindi, non ci fermeremo e faremo la nostra parte per far crescere il PIL e stabilizzare l’occupazione. Vanno create condizioni più favorevoli per fare impresa.”

“Chiediamo, però, uno sforzo a Regione Lombardia sulle iniziative di sostegno e stimolo agli investimenti e uno sulla Manovra al Governo nazionale, cioè di accelerare sui decreti attuativi per sostenere l’industria; ma anche di osare con le riforme e usare i fondi del PNRR che ancora abbiamo a disposizione con azioni di reale utilità, che ne moltiplichino il valore. Si, proprio perché è dalla concretezza del lavoro quotidiano delle imprese e dei loro lavoratori che si generano benefici per i cittadini e un futuro per i giovani. Senza pragmatismo il Paese si ferma”.