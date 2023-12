Auguri a tutti con il presepe di Sant’Ireneo. Buona Vigilia di Natale e Buone feste ai nostri lettori, con un pensiero particolare alla speranza ispirata da Maria, la Madre di Dio

Un presepe particolarmente bello nella chiesa di Sant’Ireneo a Cesano Boscone. Per chi, come me, per lavoro e per passione lascia molto poco spazio alla fantasia e al romanticismo e resta materialmente legata ai fatti, gli Auguri di Natale inviati ad amici e parenti rischiano di essere composti da frasi troppo semplici e noiose, troppo mitiche, per esprimere davvero i sentimenti di affetto e di prossimità che provo e che mi legano ad amici e parenti, e anche ai lettori di Co Notizie. Ecco perchè quando questa mattina, entrando nella chiesa di Sant’Ireneo, ho notato questo bellissimo presepe della Vigilia sono rimasta colpita dalla sua realtà .

La notte di Natale è la notte in cui è nato Gesù Cristo, e questo presuppone che prima della comparsa del bambino nella mangiatoia, in quella stalla c’era una donna, Maria, incinta e che aveva iniziato il travaglio e suo marito, c’era il caldo trasmesso dal bue e dell’asino, e la paglia, e la gente del posto che andava ad aiutare la coppia che stava per avere un figlio. E’ un presepe in creta, dai colori naturali della terra, estremamente bello

E’ la prima volta che vedo un presepe in cui Maria é raffigurata nella concretezza di quei momenti così reali, talmente veri da riportare immediatamente al pensiero del Natale quale momento della Nascita di Gesù Cristo. Il suo arrivo sulla terra è ciò che i Cristiani festeggiano. E’ il motivo per cui auguriamo Buon Natale. Di fronte a quel presepe, così raro e bello, tutti i miti dolciastri di babbo Natale, di elfi e regali, degli alberi addobbati, e delle lucine, spariscono per lasciare splendere la vittoria delle vita e la Speranza. La speranza ispirata dal presepe è ciò che questa sera voglio condividere con tutti, augurandovi Buon Natale