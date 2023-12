Furto di Computer nella Scuola Primaria di Via Annoni a Cuggiono. Indagini per trovare i colpevoli

Bruttissima sorpresa per i bambini della scuola primaria di via Annoni a Cuggiono, la mattina del 19 dicembre. Nella notte dei ladri avevano sfondato una finestra del primo piano e rubato tutto il materiale informatico che potevano trovare. Hanno rubato tutti i computer e i tablet destinati all’utilizzo per la lavagna interattiva multimediale, aperto tutti gli armadietti e portato via tutto quello che potevano vendere. per fortuna, non sono però riusciti ad aprire la cassaforte dove sono tenuti i computer più importanti. Del caso, come tanti altri si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Legnano.

La visione delle immagini delle telecamere, private e pubbliche, che si trovano nella zona potrebbe portare i carabinieri a identificare i ladri che hanno colpito la scuola e che imperverseranno nelle altre scuole della zona. Infatti quando un gruppo di questo tipo di ladri comincia a colpire, generalmente non si ferma ad una scuola sola, ma ne colpiscono diverse.