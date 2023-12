Lombardia LIS: video-interpretariato a distanza in lingua dei segni per le emergenze sanitarie

“Lombardia LIS” è il servizio di video-interpretariato a distanza in lingua dei segni italiana (LIS) promosso e finanziato da Regione Lombardia utilizzato per facilitare la comunicazione fra le persone sorde e gli operatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie nel sistema regionale lombardo. Grazie alla collaborazione con AREU, l’ Agenzia Regionale Emergenza Urgenza che gestisce i servizi di soccorso del 118, il servizio si estende ora alle ambulanze, supportando le persone sorde anche nelle situazioni di emergenza sanitaria.

Degli adesivi con un QR code applicati su tutti i mezzi di soccorso del 118 permettono un accesso istantaneo al servizio di video-interpretariato che facilita la comunicazione tra i cittadini sordi e gli operatori sanitari. Questa iniziativa mira a migliorare la comprensione delle procedure necessarie durante un’urgenza o un’emergenza sanitaria, contribuendo all’efficacia del processo di cura.

L’Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia Elena Lucchini ha sottolineato, in una sua dichiarazione, l’impegno della Regione Lombardia per un sistema sanitario inclusivo e ringrazia l’Associazione Emergenza Sordi APS, senza la cui collaborazione il servizio non avrebbe luogo, i soccorritori di AREU e le strutture sociosanitarie pubbliche e private che adottano questo strumento. La collaborazione tra istituzioni, associazionismo, soccorritori e operatori sanitari è fondamentale per il successo di “Lombardia LIS” e di altre iniziative mirate a migliorare la qualità della vita dei diversamente abili.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 per attivazioni istantanee e per prenotazioni e appuntamenti. Dalle 17:00 alle 8:00, nei giorni festivi e in quelli prefestivi, è disponibile solo, per ora, su prenotazione o appuntamento. Si pensa , in futuro, di rendere il servizio attivabile 24 ore su 24.