Ladri in una boutique di una delle più eleganti vie di Milano. Nel pomeriggio di martedì scorso,12 dicembre, la 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile di Milano ha compiuto un arresto strategico per contrastare i reati predatori. Tre cittadini con numerosi precedenti per reati patrimoniali, un trio di ladri esperti composto da un 67enne bosniaco, un 62enne sloveno e un 66enne montenegrino, sono stati fermati per furto aggravato in concorso in una boutique di via Cusani, in zona Brera.

I poliziotti, nel corso del loro servizio mirato, hanno seguito attentamente i movimenti dei tre uomini, notati in Corso Garibaldi. Dentro l’esercizio commerciale, i ladri, uno per volta, hanno simulato l’interesse per gli abiti e gli accessori. Nel momento propizio, il 67enne ha sottratto una borsa dal valore di 2.300 euro, nascondendola sotto il cappotto prima di lasciare il negozio.

Gli agenti, intervenuti prontamente, hanno arrestato tutto il trio. Durante la perquisizione personale seguita all’arresto, i tre sono stati trovati in possesso di attrezzi per disattivare il dispositivo antitaccheggio e di una tronchesina. La borsa, griffata con un noto marchio di moda, è stata restituita al responsabile della boutique.