Si ricomincia con il furto con destrezza. Ieri, in Stazione Centrale a Milano, alcuni agenti del comparto della polizia ferroviaria della Polizia di Stato hanno arrestato un 32enne algerino accusandolo di furto aggravato. Gli agenti della Polfer erano mimetizzati tra i passeggeri, e hanno prontamente individuato l’uomo mentre sottraeva la borsa di una turista ignara. Il malvivente è stato fermato al volo, in piena flagranza, con la borsa fra le mani.

Pubblicità

È stato arrestato e successivamente condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Milano in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo. In stazione Centrale è così tutti i giorni. Raccontiamo solo alcune delle storie che vi accadono. La zona della stazione Centrale, più di altre stazioni è diventata nel tempo il punto di aggregazione di tutto i disperati senza arte né parte arrivati in Italia. Molti, con la speranza di prendere un treno e andare ancora più a nord sono invecchiati rubando borse e portafogli e bivaccando sotto i ponti o fra i binari.

Pubblicità

Per tante di quelle persone finire in prigione in inverno è una speranza. Sono vite perse che avrebbero potuto essere utili al mondo se qualcuno avesse avuto il coraggio di dire di no e di rimandarli nel paese da cui sono venuti a coltivare la terra che è sempre una vita migliore del vivere giorno dopo giorno sui binari