Aned. Arte in ospedale – il contorno decorato e la dialisi. Oggi a Milano

Questa mattina, alle 10:00, Aned Lombardia ha tenuto, nell’aula Milani della sede dell’ospedale Ca’ Granda, e dell’ospedale policlinico e maggiore, in via Francesco sforza 28 a Milano, l’atteso incontro di presentazione del progetto “Arte in ospedale – il contorno decorato”. L’incontro si è svolto fra gli allievi e i docenti del liceo artistico statale di Brera e i dirigenti dell’ospedale e verterà sul trattamento in dialisi nella persona e l’arte nel luogo della terapia. Si tratta di un progetto pro bono pubblico che sviluppa e realizza, in collaborazione con la fondazione irccs ca’ Granda ospedale Maggiore policlinico e con la partecipazione di ANED Onlus, l’associazione che da 52 anni è al fianco dei pazienti dializzati e trapiantati di rene.

Il progetto prevede la realizzazione su pannello di dipinti di arte figurativa da posizionare nelle sale del centro dialisi che si trova nel padiglione Litta del policlinico di Milano. Il tema artistico proposto è “parco, acqua cielo, giardino Fiorito: visione di serenità”. Le opere d’arte saranno realizzate nel prossimo anno, tra il 2023 e il 2024, a pennello, da gruppi di allievi, e dai loro docenti, del liceo artistico di Brera (pcto) su bozzetti realizzati e scelti da una giuria qualificata, all’interno di un progetto artistico che si propone di dare sollievo anche allo spirito della persona, in particolar modo della persona fragile, ed è la persona malata, promuovendo la bellezza del luogo della cura dialitica attraverso l’arte.

Alla giornata partecipano, come relatori, il direttore dei beni culturali della fondazione irccs Paolo Galimberti, il responsabile infermieristico di area Emanuele Grimaldi, il direttore dell’Unità operativa di nefrologia e dialisi del policlinico di Milano Giuseppe castellano, la coordinatrice infermieristica del centro dialisi del policlinico Silvia Soloperto, il presidente nazionale di ANED APS Giuseppe Vanacore, la segretaria regionale Lombardia Teresa Siclari, la paziente in terapia dialitica Francesca Olmari la dirigente del liceo artistico statale di Brera, il direttore di Daw Accademy daw Italia Federico Tedeschi punto l’introduzione della giornata è stata affidata a Enrico olmari, giornalista ideatore e referente di arte in ospedale e del consiglio di #ned Lombardia