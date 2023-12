Incidente a Marcallo con Casone: Strada bloccata alle 7:30, intervento dei Carabinieri per messa in sicurezza

Un incidente stradale causato dalla strada ghiacciata si è verificato questa mattina poco prima delle 7:30 a Marcallo con Casone, in via Padania. La strada porta all’imbocco dell’ autostrada ed è piuttosto trafficata. Questa mattina il ghiaccio formatosi sull’asfalto ha messo in difficoltà gli automobilisti e uno di loro è finito contro il guardrail.

Strada chiusa per intervento dei Carabinieri

Nell’incidente l’autista non si è fatto male, ma è comunque stato soccorso e dai sanitari di una ambulanza dei Soccorritori Volontari di Arluno. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto una radiomobile dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco di Inveruno. La strada è stata chiusa fino a che non sono state ripristinate le condizioni di passaggio delle automobili in sicurezza. Sulla strada, per prevenire che la prossima notte il problema si ripresenti, e avvengano altri incidenti, è stato versata una buona quantità di sale sciogli ghiaccio.