Ieri sera, intorno alle 22.30, a Lainate (MI), i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho sono stati chiamati ad intervenire in via Donizetti, nella frazione Grancia di Lainate. Lí hanno hanno arrestato, per resistenza a Pubblico Ufficiale, un 45enne italiano, che, dopo aver minacciato di morte la sua ex moglie al telefono, si è recato presso la sua abitazione con l’intenzione di entrarvi senza il suo consenso.

La situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo ha sradicato la tapparella di una finestra, utilizzandone una parte per colpire i militari che erano intervenuti a difesa della donna. L’uomo ha poi proseguito colpendo il vetro della finestra con i pugni, procurandosi delle escoriazioni. Per immobilizzarlo, i Carabinieri hanno dovuto utilizzare il taser.

Dopo essere stato tramortito, il 45enne è stato assistito dalla squadra di sanitari della Croce Azzurra di Caronno Pertusella, inviati sul posto del 118, che dopo le prime cure lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rho, in codice verde. Quando si è ripreso l’uomo è stato dimesso senza prognosi. Nessun ferito neppure fra i militari. Il 45enne è stato arrestato e successivamente trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.