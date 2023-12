Con l’approvazione del decreto energia durante la riunione del Consiglio dei Ministri lo scorso 27 novembre, si è definitivamente chiuso il capitolo del mercato tutelato in Italia. A differenza degli anni precedenti, non è prevista alcuna proroga: il passaggio al libero mercato dei contratti di luce e gas sarà inevitabile e entrerà in vigore il prossimo 10 gennaio. Questa decisione smentisce le voci di uno slittamento di 6 o 12 mesi, che erano state ventilate in precedenza. La scadenza è ora fissata, e i consumatori avranno tempo fino a Gennaio 2024 per il gas e Aprile 2024 per l’energia elettrica per abbandonare il mercato tutelato e aderire al mercato libero.

Entro queste date, gli oltre 20 milioni di utenti italiani che attualmente si trovano nel mercato tutelato dovranno prendere una decisione e accedere al mercato libero dell’energia, scegliendosi un distributore. Questa transizione segna una fase significativa nel panorama energetico italiano e richiederà un’attenzione particolare da parte dei consumatori per scegliere le opzioni più vantaggiose e adatte alle proprie esigenze.

Chi non si adatterà e non sceglierà nessuno dei numerosi fornitori di elettricità e gas non resterà senza energia, ma passerà automaticamente al sistema di maggior tutela, che è il fornitore creato appositamente per salvaguardare il diritto costituzionale ad avere la luce e il gas. E’ il fornitore cui sono passati automaticamente i contratti degli utenti insolventi e ha dei costi decisamente più altri rispetto a quelli dei fornitori del libero mercato.

Cosa fare e come valutare

Si consiglia, quindi, a tutti gli utenti che hanno vecchi contratti di informarsi attentamente sulle nuove opzioni disponibili nel mercato libero e di prendere decisioni informate prima delle scadenze indicate. Ci sono moltissime offerte, ma bisogna fare molta attenzione a scegliere quella più adatta al proprio caso. Il costo unitario non è la sola discriminante da considerare e ci sono parecchi modi di amministrare il proprio approvvigionamento di luce e gas. Tra le varie offerte, ad esempio, c’è anche una offerta completamente gestibile da computer o da smartphone che permette di azzerare il costo della bolletta tramite un sistema ingegnoso di scontistica. Se volete saperne di più questo è il link da seguire.