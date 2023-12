In redazione abbiamo ricevuto questa lettera che ci chiede un’analisi sul possibile aumento della mortalità di persone giovani a Garbagnate Milanese. Non sappiamo molto dipiù, ma pubblichiamo volentieri la lettera

Pubblicità

La lettera

Buongiorno, negli ultimi tre mesi, settembre ottobre e novembre, a Garbagnate Milanese, sono morte 70 persone, e già questo è un dato spaventoso. Ma ancora più spaventoso è che nella fascia d’età sotto sotto i sessanta anni sono morti : Fidel 51 anni, Rita 47, Lucia 58, Rosalba 55, Daniele 55, Domenico 56, Alfredo 52, Stefania 48, Antonio 55.

Pubblicità

Nove “giovani” “improvvisamente” morti! Per tanti, erano i papà e le mamme a seppellire i propri figli. Ebbene siamo arrivati a ben nove volte la mortalità per le persone sotto i 60 anni rispetto a quelle del 2019 ! Grazie di un vostro approfondimento che analizzi la cosa magari chiedendo spiegazioni al sindaco Davide Barletta. È importante è capire cosa sta succedendo perché i decessi sono incredibilmente in continuo aumento tra i giovani!

Grazie mille. Un gruppo di genitori di Garbagnate Milanese

Pubblicità

L’approfondimento sulla mortalità

Cari genitori, dato che ce la sopponete, proveremo ad approfondire la tematica. Dovremo vedere se questi 9 giovani sono morti per malattia, per incidente, e se c’è un nesso fra le loro dipartite. Garbagnate ha circa 27 mila abitanti e l’indice di mortalità giornaliera dell’istat si desume dal portale internet del ministero della salute dedicato all’argomento. Con l’aiuto di alcuni documenti siamo risaliti ai dati sul tasso di mortalità in Italia nel 2017. Sul territorio nazionale quell’anno sono morte 10,1 persone ogni mille abitanti.

Pur sapendo che il conto non è precisissimo potremo dire che la media dei morti a Garbagnate Milanese nel 2017 doveva essere di circa 270 persone, cioè 22,5 al mese, e 67,5 in 3 mesi. Che siano morte 70 persone in tre mesi nel 2023, sembra un dato che non è peggiorato nel tempo. Che il 13% di questi siano sotto i 60 anni, ma comunque in età pienamente adulta, non mi sembra allarmante. Prima di andare dal sindaco a fare domande, posso chiedervi di dirmi se c’è qualcosa che io non so e voi genitori si? Potete farlo qui sotto, nei commenti…

Ilaria, il direttore