Incidente di caccia ieri pomeriggio, in una zona rurale di Parabiago. La caccia alla minilepre si è trasformata in una tragedia quando un cacciatore di 44 anni ha aperto il fuoco su un Rottweiler sfuggito al controllo della padrona. Il cane è morto nel tragico incidente.

Dalle prime notizie apprese il cacciatore stava cacciando all’interno della riserva di caccia della zona limitrofa al parco del Roccolo, che non è lontanissima dalle ultime villette di Parabiago, una zona nota per essere popolata da moltissime minilepri. All’improvviso si è visto arrivare addosso il rottweiler e gli ha sparato. Non si sa ancora se temesse di essere attaccato, oppure se è stato un mero incidente nella zona più boschiva. Potrebbe infatti averlo scambiato per un pericoloso cinghiale in movimento verso di lui. Il cane era sfuggito alla padrona.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Legnano. Il cacciatore, un operaio della zona, aveva tutti i permessi di caccia in regola e si trovava in una zona di caccia. In via cautelativa, però, gli sono stati sequestrati 7 fucili, regolarmente denunciati e che gli appartenevano. Ora è al centro di un’inchiesta in cui si trova come indagato per esplosione e uccisione di animali.