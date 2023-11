Durante la scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato un 26enne italiano, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Verso le 03:00, i Carabinieri hanno notato il giovane in via Toffetti, in zona Santa Giulia, che parlava nervosamente al telefono e si dirigeva rapidamente verso piazza Mistral, zona Rogoredo. La sua condotta insolita ha attirato l’attenzione dei militari, che lo hanno sottoposto a un controllo.



Il giovane si è mostrato sempre più nervoso durante il controllo e ha dichiarato di non avere documenti d’identità. Di conseguenza, è stato perquisito. I carabinieri gli hanno trovato, precisamente negli slip, 111 grammi di cocaina e 200 grammi di MDMA. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma Montebello, in attesa del giudizio per direttissima.

