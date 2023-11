Oggi, alle prime luci dell’alba, un incidente stradale si è verificato a Ossona, in provincia di Milano, nei pressi dell’incrocio fra via per Mesero, via Baracca e viale Europa, fra un’auto e una moto. La chiamata con la richiesta di soccorsi è arrivata al Nue 112 alle 6.52. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza dei volontari di Arluno e la radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Abbiategrasso. Nella collisione è rimasto ferito un giovane di 23 anni, che era ins ella alla moto. Non se ne conoscono ancora le generalità.

I sanitari dell’ambulanza gli hanno prestato le prime cure sul posto ma le sue condizioni non sono grave e non è in pericolo di vita, nonostante negli incidenti con le moto succeda spesso che i danni per il motociclista siano gravi. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta, in codice verde, alle 07:39, dove sta ricevendo ulteriori cure ed effettuerà tutti i controlli medici per valutare eventuali lesioni o traumi. Cause e circostanze esatte dell’incidente stradale sono al vaglio delle indagini dei carabinieri intervenuti per i rilievi