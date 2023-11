Emergenza allo scalo merci della stazione ferroviaria di Segrate: Sostanza tossica esce da un container in transito

Dalle prime ore del mattino di oggi, i vigili del fuoco di Milano sono al Terminal dello scalo merci della stazione ferroviaria di Segrate a causa della fuoriuscita di Octanoyl Chloride da una cisterna di un treno merci. Si tratta di una sostanza tossica anche a basse concentrazioni.



Il personale in servizio presso lo scalo ferroviario ha notato la fuoriuscita della sostanza durante il transito del treno che trasportava la cisterna e ha lanciato l’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco di via Messina, riuscendo contemporaneamente a bloccare il treno. Sul luogo dell’incidente, oltre ai mezzi convenzionali dei vigili del fuoco, sono arrivati i mezzi e il personale specializzato del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), addestrato per gestire questo tipo di situazioni.



Quattro operai, di età compresa tra 28 e 50 anni, che lavoravano presso lo scalo ferroviario, hanno accusato una leggera irritazione agli occhi a seguito dell’incidente e sono stati posti sotto osservazione dei medici del 118, presenti sul posto con quattro ambulanze e quattro auto mediche. Fortunatamente, non si segnalano feriti gravi né altre persone coinvolte nell’incidente.



La zona dello scalo ferroviario di Segrate, situata in via Lazio 32, è stata circoscritta e messa in sicurezza dalle squadre dei vigili del fuoco, in attesa che siano completate le operazioni di travaso della sostanza. Dalle prime indagini effettuate, non è escluso che la perdita sia stata causata da un non perfetto serraggio dei bulloni del cosiddetto “passo d’uomo” sulla cisterna. Le oscillazioni del treno sembrano aver provocato la fuoriuscita della sostanza pericolosa. Attualmente, a mezzogiorno, con il travaso dello Octanoyl Chloride e la chiusura dei bulloni, l’emergenza è conclusa.

