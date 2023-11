Milano. L’antisemitismo al cesso

La politica in Italia è spesso bizzarra e incomprensibile, e ora ci si trova anche con l’antisemitismo che si esprime pubblicamente stando seduto sul water, in un cesso pubblico. Nelle scorse settimane è successo due volte.

I primi ad essere colpiti sono stati i bagni del Centro diagnostico italiano di via Saint Bon 20. Lo scorso 16 ottobre sulle pareti di uno dei gabinetti destinati ai frequentatori della struttura sanitaria è stata trovata una scritta inneggiante ad Hamas. Diceva “prima Hitler poi a Hamas per voi ebrei forni e camere a gas” e poi il disegno di una stella di David. Poi, il 19 ottobre sono stati imbrattati anche i bagni destinati ai clienti di una pasticceria di via Soderini 27, la “Erika e Cristiano dolce e salato srl” . Qualcuno aveva scritto sul muro del gabinetto “viva Hamas ebrei facciamo saltare tutti”.

Sui due episodi stanno indagando, su delega della procura, i carabinieri del nucleo informativo di Milano. L’utilizzo dei cessi pubblici come pannello di espressione delle proprie ideologie fa pensare all’azione di una sola persona dalla mente poco stabile, ma non per questo meno potenzialmente pericolosa.

La genesi dei messaggi

È anche poco comprensibile la genesi di questi messaggi. Si potrebbe pensare che le frasi arrivino dall’area della politica della destra più estrema, la stessa che si lamenta in modo feroce della presenza dei mussulmani in italia. Non è quindi chiaro il passaggio per cui per far male agli ebrei, questi politici da gabinetto inneggino ad Hamas che sono i musulmani.

Oppure gli autori da cesso potrebbero essere antisemiti di religione musulmana, per i quali i bombardamenti e l’attacco di Hamas rappresentano una rivalsa nei confronti della sempre odiata Israele. Lo scorso 7 ottobre infatti in alcuni quartieri di Milano hanno “festeggiato” l’attacco di Hamas a Israele sparando fuochi d’artificio.

Sarà necessario attendere i risultati delle indagini dell’Arma dei Carabinieri per avere la fortuna di capire che cosa si muove a casa nostra e quali progetti ha chi va a scrivere proclami ideologici nel gabinetti.