Allerta maltempo a Milano: rischio di altri allagamenti ed esondazioni

Milano si prepara ad affrontare un’altra notte difficile, con tutta la provincia in stato di allerta gialla a causa dei nuovi temporali e delle piogge che possono portare a allagamenti ed esondazioni. Il fiume Seveso ha continuato a causare problemi durante l’intera giornata. Le zone della città colpite dalle inondazioni a causa dell’esondazione del fiume si estendono dal quartiere Niguarda fino alla stazione Centrale. In particolare, Via Vincenzo Rabolini, la Via privata Erasmo Boschetti, l’intero quartiere Isola e il Comune limitrofo Sesto San Giovanni sono stati colpiti brutalmente.

Oltre ai problemi con il fiume, il vento ha abbattuto alcuni alberi, tra quelli rimasti in piedi dopo l’acquazzone di luglio, che sono caduti sulle automobili parcheggiate. La situazione rimane critica mentre Milano si prepara a una notte di pioggia e temporali.

Tanto lavoro per i Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Milano in serata hanno presentato il bilancio degli interventi di oggi. L’ultimo dato aggiornato dalla sala operativa dei vigili del fuoco di via Messina è di 97 interventi effettuati dalle 7 di stamattina. Da smaltire rimangono 12 richieste di soccorso che riguardano principalmente allagamenti di cantine. Per fronteggiare l’ondata di maltempo, il Comando ha messo in campo, soprattutto nelle prime ore del mattino, tutte le squadre operative rafforzando il dispositivo di soccorso mediante l’impiego di alcuni distaccamenti volontari. Ora però ci si prepara alla notte.