Festa di Halloween a Corbetta: divertimento, dolci e divieti di sosta

Corbetta si prepara a celebrare la festa di Halloween con una festa speciale martedì 31 ottobre dalle 18. Il divertimento è garantito, ma il comune ha istituito dei i divieti di sosta nel cortile comunale e in piazza Borsellino. Inoltre, durante la festa, via Garibaldi sarà chiusa al traffico. Da non perdere le caldarroste e i dolci tipici della festa dei morti!

La magia del modo, importato dagli Stati Uniti, di festeggiare Hallowen si è fatto strada a Corbetta, e oggi convive con le tradizioni lombarde della festa delle lumere del periodo dei morti. Avremo quindi le caldarroste a fianco ai vampiri e il giro dei cimiteri insieme alla importata tradizione dei giri fra le case all’insegna di dolcetto o scherzetto. La festa ha un significato comune, quello della riunione fra i vivi e i defunti, nei 4 giorni che vanno dal 31 ottobre al 4 novembre di ogni anno.

I divieti di sosta per al festa di Halloween

Tuttavia, è importante tenere a mente alcune informazioni chiave per godersi al meglio la festa. Sin dal primo pomeriggio, ci sarà un divieto di sosta nel cortile comunale e in piazza Borsellino per garantire un flusso sicuro e agevole dei partecipanti. Sarà necessario tener liberi i cortili dalle automobili. Inoltre, durante lo svolgimento della festa, l’intera via Garibaldi sarà chiusa al traffico, contribuendo a creare un ambiente più sicuro permettendo ai bambini di scorrazzare per la strada senza pericoli.