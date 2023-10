Furto in un negozio a Ossona

Mercoledì 18 ottobre, verso le 14.30. un ladro è entrato in un negozio di via Madre Teresa di Calcutta a Ossona, facendosi passare per un cliente, e con una gran destrezza ha estratto il portafoglio da una borsetta appoggiata vicino all’entrata, senza essere notata da nessuno. Se ne è accorta la proprietaria quando ha cercato il portafoglio, che invece era sparito. ( Comune di Ossona. Foto di repertorio)

Pubblicità

Il ladro non ha avuto molta fortuna. Nel portafoglio c’erano pochissimi contanti, e le carte di credito sono state bloccate immediatamente. La cosa più antipatica è che il ladro si è portato via anche i documenti e la proprietaria li ha dovuti rifare perdendo un sacco di tempo. E’ già qualche anno che a Ossona girano dei ladri che hanno, oltre alle mani lunghe, la capacità di agire in pubblico senza essere notati e nell’ultimo anno ci sono stati diversi casi di furti veloci e con destrezza, certe volte di oggetti senza alcun reale valore commerciale, altre di biciclette parcheggiate per strada, altre ancora di furti nelle auto parcheggiate.

Pubblicità

La denuncia del furto stata presentata e sul fatto, come negli altri casi, indagano i carabinieri di Corbetta, compagnia di Abbiategrasso sotto la cui giurisdizione è posta anche Ossona.