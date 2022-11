Ossona. Ladri in madre Teresa di Calcutta

Dallo scorso settembre sembra che Ossona sia finita ancora sotto l’assedio dei ladri. È stato infatti segnalato che la notte fra mercoledí e giovedì scorso, il 2 e il 3 novembre, dei ladri sono entrati da Crema e Cioccolato, il bar pasticceria che di trova in via Madre Teresa di Calcutta.

I ladri hanno prima tentato prima di entrare dalla porta principale e quella sul retro cercando di scardinarle. Non ci sono riusciti e quindi hanno aperto la finestra a ribalta in alto sopra al finestrone del negozio. Sono entrati e usciti da quella parte. Hanno causato molti danni sia ai serramenti sia all’interno del negozio e hanno portato via qualche bottiglia di liquore e il registratore di cassa.

La recrudescenza dei furti in appartamento

Era dal 2012 che non si verificava, ad Ossona, una tale ondata di furti e di danneggiamenti. In quegli anni la situazione era davvero. Insostenibile ed è durata parecchi anni prima che le forze dell’ordine riuscissero ad incastrare i probabili responsabili. Infatti una volta arrestata la coppia di rom che viveva in via 24 maggio i casi di furto si sono esauriti da soli. Siamo alle porte di una situazione simile?