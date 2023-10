Milano e diversi comuni della provincia, hanno partecipato a Custodiscimi, un’importante iniziativa ambientale che giunge alla sua conclusione in questi giorni, portando con sé un messaggio di impegno e responsabilità. La seconda edizione di “Custodiscimi,” promossa da Forestami, ERSAF e Legambiente Lombardia, ha coinvolto attivamente 2.500 cittadini per sette mesi, impegnati nella cura e nella crescita di altrettante piantine forestali. Sabato 21 ottobre è il giorno in cui questi “custodi” restituiranno le piantine a loro affidate, chiudendo un capitolo importante dell’ iniziativa.

Il progetto mira a rafforzare il legame tra l’uomo e la natura, rendendo ogni cittadino un custode dell’ambiente. L’obiettivo è di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030, contribuendo così a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre l’inquinamento. La restituzione delle piantine è solo l’inizio di un viaggio più ampio per loro, per chi ha partecipato, per la natura e per l’ambiente.

Dopo la restituzione delle piantine, agronomi esperti esamineranno lo stato di salute di queste preziose specie. Le piantine che supereranno con successo questa verifica diventeranno parte integrante dei progetti di piantagione della stagione agronomica 23-24, in programma a novembre. Inoltre, i custodi e altri cittadini desiderosi di contribuire all’ambiente avranno l’opportunità di partecipare alle piantagioni collettive.

Appuntamento per sabato 21 ottobre

I punti di restituzione delle piantine sono distribuiti nei 9 Municipi di Milano e in 9 Comuni della Città metropolitana. Questa iniziativa ha coinvolto la comunità in modo significativo, dimostrando che ogni piccola azione può fare una grande differenza nella tutela dell’ambiente. Per coloro che desiderano saperne di più sulle piantagioni collettive e prenotare la loro partecipazione, il sito web www.forestami.org offre tutte le informazioni necessarie.

Sabato 21 ottobre è il giorno in cui Milano e la Città metropolitana celebreranno il successo di Custodiscimi. In molti punti di raccolta, i cittadini avranno l’opportunità di restituire le loro piantine, dimostrando l’impegno verso un futuro più verde e sostenibile. Un passo in avanti verso una Milano più verde, in cui la natura è un alleato prezioso dell’uomo. La seconda edizione di “Custodiscimi” dimostra che ogni cittadino può fare la differenza nella salvaguardia del nostro pianeta.

Ecco dove potranno essere restituite le piantine di Custodiscimi 2023

Sabato 21 ottobre – Milano

Municipio 1, Cascina Nascosta, viale Alemagna 14 | Orario 10:00 – 13:00

Municipio 2, Orti di Via Padova, via Carlo Esterle | Orario 9.30 – 12.30

Municipio 3, Cascina Biblioteca, Via Casoria 50 | Orario 10:00 – 13:00

Municipio 4, Associazione Nocetum, via San Dionigi 77 | Orario 10:00 – 13:00

Municipio 5, Cascina Chiesa Rossa, via San Domenico Savio | Orario 10:00 – 13:00

Municipio 6, MilanoGreenWay, Villaggio Barona, via Italo Svevo 3 | Orario 10:00 – 13:00

Municipio 7, Parco delle Cave, via Broggini 30 | Orario 10:00 – 13:00

Municipio 8, Vill@perta, Villa Scheibler, via Felice Orsini 21 | Orario 15:30 – 17:30

Municipio 9, Cascina Centro Parco, Parco Nord Milano, via Clerici 150, Sesto SG | Orario 10:00 – 13:00

Sabato 21 ottobre – Comuni della Città metropolitana·