3 nuove foreste di Forestami a Trezzano sul Naviglio

Forestami Trezzano sul Naviglio. Oggi sono iniziati i lavori per la realizzazione di tre aree boschive nel territorio del Comune, che prevedono la messa a dimora di 757 piante su 3.516 mq di terreno. Il Comune di Trezzano sul Naviglio ha aderito a Forestami, il progetto di forestazione urbana che ha l’obiettivo di incrementare il capitale naturale e piantare, nel territorio della Città Metropolitana di Milano, 3 milioni di alberi entro il 2030.

Promozioni

Le 3 nuove foreste di Forestami sono all’interno del Parco Gioia, su una superficie di 1.740 mq, dove piantati 368 tra alberi e arbusti, il parcheggio di via Ticino che verrà arricchito di 159 piante in un’area di forestazione di 750 mq e in via Nenni, dove una superficie di 1.026 mq, ospiterà 230 alberi e arbusti.

Promozioni

I nuovi boschi messi a dimora saranno formati da piante forestali autoctone, secondo uno schema a file parallele curvilinee al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e garantire contemporaneamente un aspetto più naturale delle formazioni forestali. Tra le specie arboree e arbustive piantate vi sono querce, carpini, ciliegi, aceri, frassini, tigli, pioppi, ciavardelli, meli e peri selvatici, noccioli, ligustri, cornioli, frangole, biancospini, caprifogli, viburni, spini cervini, rose canine, pini silvestri, crespini.

Promozioni

L’attività di Forestami prevede non solo la piantumazione ma anche un piano di interventi quinquennale finalizzato all’attecchimento delle piante. Forestami punta a migliorare la qualità della vita, pulire l’aria e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La collaborazione tra tutti i soggetti promotori ha permesso di costruire una visione strategica del ruolo della natura nell’area metropolitana milanese e di dar vita a un processo di censimento, valorizzazione e implementazione di tutti i sistemi verdi, permeabili e alberati, per favorire politiche e progetti di promozione di attività di forestazione urbana.

Promozioni

Forestami è un progetto basato su una ricerca del Politecnico di Milano, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani e promosso da Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia – ERSAF, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi Milano Bicocca.