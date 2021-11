Milano. Torna l’obbligo della mascherina all’aperto

Milano. Una ordinanza del sindaco Beppe Sala rispristina l’obbligo di usare la mascherina anche all’aperto in centro città a partire da sabato 27 novembre, ma solo fra le 10 del mattino e le 22 di sera e solo nel centro di Milano.

Promozioni

Le vie coinvolte nella iniziativa sono piazza Castello, largo Cairoli, via Dante, piazza Cordusio, via Orefici, via e piazza Mercanti, piazza del Duomo, Galleria e corso Vittorio Emanuele II e piazza San Babila. L’obbligo durerà fino al 31 dicembre 2021.

Promozioni

Il sindaco, in un comunicato stampa, spiega l’iniziativa con l’accoglimento del consiglio del prefetto che, durante l’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di Milano, ha invitato tutti i sindaci della città metropolitana a prendere delle precauzioni, anche emettendo ordinanze sindacali di emergenza, per i luoghi in cui si prevede vi possa essere affollamento di persone, anche in assenza di assembramenti.

Promozioni

Si tratta, scrive nell’ordinanza, di una misura cautelare per evitare che passaggi ravvicinati in luoghi dove è difficile mantenere il distanziamento interpersonali possa portare ad un aggravamento dell’attuale situazione sanitaria, relativa alla pandemia.

Promozioni

Infatti, nelle ultime settimane si è notato che la protezione data dal vaccino tende statisticamente a diminuire dopo circa 6 mesi. Inoltre il centro di Milano è una metà turistica e potrebbero circolarvi persone positive al Covid.