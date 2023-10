Scippo in bicicletta stammattina a Ossona. La vittima è una signora anziana

Scippo a Ossona. Questa mattina alle 9.20, con piazza Litta piena di gente, un tizio in bicicletta ha puntato una signora anziana che era seduta con le amiche su una panchina di fronte al bar Red Rats, e che aveva appoggiato la borsa di fianco a sè sulla panchina. Si è tirato su il cappuccio della felpa bianca, e con lentezza si è avvicinato alle signore. Poi ha improvvisamente afferrato la borsetta ed è scappato in bicicletta, girando in via Bosi per poi fare il giro della piazza da via Pertini.

La signora non si è fatta male, per fortuna, ma il ladro le ha portato via il portafoglio abbandonando la borsetta in piazza. Sul posto, chiamati dai testimoni, sono arrivati i carabinieri della radiomobile della compagnia di Abbiategrasso. La chiamata alla centrale operativa del 112 è delle 9.25.

Lo scippatore è stato riconosciuto dai passanti, perchè abita in paese. Il cappuccio della felpa gli è servito a ben poco. Con tutta probabilità si tratta di un tossicodipendente. Si sa: l’uso di droga inibisce l’uso dei neuroni cerebrali. Attualmente attendiamo notizie dai carabinieri per sapere se lo hanno catturato, ma siamo già a conoscenza dell’ultimo posto in cui è stato visto, dalla chiesa del lazzaretto in fondo alla via Patrioti, infatti, si possono raggiungere facilmente i maggiori luoghi di spaccio del paese.

Le indagini sono in corso e si invitano i testimoni oculari dei fatti a contattare la polizza locale o i carabinieri di Corbetta per testimoniare su quanto accaduto, specialmente chi lo ha riconosciuto.