Violenta rissa al Vip Club. Un equadoregno in coma e 3 peruviani in questura

La notte fra sabato e domenica 1ottobre nelle vicinanze della nota discoteca Vip Club di Via Granelli a Sesto San Giovanni, si è scatenata una violenta rissa fra sudamericani. La polizia è intervenuta alle 5.10, per sedare gli animi, ma gli esiti sono stati gravi.



Pubblicità

Al seguito della chiamata al nue 112, la centrale operativa ha inviato un’ambulanza della Sos di Sesto San Giovanni che, dopo le prima e cure sul posto, ha trasportato d’urgenza, in codice rosso, un giovane equadoregno, di soli 23 anni, al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda a causa di una grave frattura alla testa. Attualmente è mantenuto in coma indotto al fine di consentire il recupero dalla forte ubriachezza e prevenire emorragie, preparandolo per un intervento chirurgico, che potrebbe essere necessario.



Altre 3 persone provenienti dal Perù sono invece state portate in questura per essere identificate e interrogate in relazione alla rissa, con l’ipotesi di indagini per lesioni in corso. La situazione è in evoluzione, e le autorità stanno lavorando per fare chiarezza su questo grave incidente avvenuto nell’ambito della vita notturna locale.