Incidente Stradale a Settimo Milanese. Nonna e nipotina investite da un’auto

Ieri pomeriggio, alle 18:00 circa, un incidente stradale che si è verificato all’incrocio tra via Alfieri e via Leopardi, Settimo Milanese, avrebbe potuto avere delle conseguenze drammatiche per una donna di 68 anni e per la sua nipotina di tre. La nonna stava attraversando la strada, probabilmente sulle strisce pedonali, nella stretta via Alfieri, che è a senso unico. Aveva in braccio la sua nipotina di 3 anni.

È un punto particolarmente pericoloso perché le strisce pedonali si trovano esattamente dopo l’angolo fra le due vie e ha alcuni punti ciechi per le auto. Infatti mentre attraversavano la strada , nonna e nipotina sono state colpite da una Citroen C3 guidata da una donna di 55 anni. La chiamata al 112 è stata effettuata proprio dalla 55enne che si è fermata immediatamente a prestare soccorso. Sul posto sono quindi arrivate due ambulanze del 118 mentre sono stati anche allertati anche i Carabinieri della compagnia di Corsico, e sul posto ci sono recati, per i rilievi gli agenti della polizia locale di Settimo Milanese.

La bambina è stata quindi trasportata al pronto soccorso della clinica pediatrica De Marchi , a Milano, mentre la nonna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale policlinico, ambedue in codice verde, per dei controlli. Fortunatamente stanno bene e nessuna delle due ha riportato ferite gravi. Alla fine le loro condizioni sono state valutate come buone.