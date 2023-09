Milano. Crollo alla scuola Martin Luther King. Si è anche allagata

Questa mattina, 25 settembre, un evento sconcertante ha scosso Milano. il soffitto di un’aula della Martin Luther King, la scuola elementare di piazza Santa Maria Nascente, nel quartiere di Lampugnano, è crollato.

Pubblicità

L’incidente è stato ulteriormente aggravato dall’allagamento dell’edificio. È stato riferito dai vigili del fuoco che la struttura è attualmente inagibile a causa dei danni subiti.



La concomitanza tra il crollo e l’allagamento ha portato a ipotizzare che alle cause sottostanti al disastro possano aver contribution le avverse condizioni meteorologiche che hanno flagellato la città durante il weekend. La forza delle piogge potrebbe aver compromesso l’integrità strutturale dell’edificio, portando infine al crollo del soffitto e all’inondazione dell’aula.



Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Tuttavia, l’impatto sulla routine quotidiana degli studenti e delle loro famiglie è stato notevole. I bambini, infatti, non hanno potuto accedere all’edificio scolastico all’orario consueto delle 8:30 del mattino. Questo ha causato una situazione di disagio per le famiglie coinvolte, con genitori costretti a riportare i loro figli a casa inaspettatamente.



Un genitore, intervistato dall’agenzia di stampa Ansa, ha condiviso il suo disappunto riguardo alla gestione dell’incidente, affermando: “È incredibile che con mezza scuola allagata siamo stati avvisati alle 8:30”. Le critiche alla comunicazione e alla tempestività dell’avviso di evacuazione sono emerse tra coloro che si sono trovati coinvolti in questa situazione di emergenza.



Al momento, le autorità locali stanno valutando le misure, per determinare le cause esatte del crollo e dell’allagamento, al fine di prevenire simili incidenti in futuro. La comunità scolastica e i residenti di Milano rimangono in attesa di ulteriori sviluppi e di sapere quando potranno rientrare a scuola.